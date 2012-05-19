В Италии возле лицея прогремел взрыв: 5 пострадавших

Как передает РИА «Новости», представитель региональной службы гражданской обороны сообщил местным СМИ, что взрывное устройство сработало утром, когда ученики пришли на занятия.

По информации, поступающей с места ЧП, взрывчатка была заложена в два рюкзака, оставленные близ рекламного щита около входа в школу. Взрыв произошел около 08.00, то есть как раз в тот момент, когда учащиеся шли на занятия.

Двое раненых подростков были немедленно госпитализированы.

Согласно некоторым сообщениям, взрывов было два, сразу после них в школе возникла паника.

Сотрудники правоохранительных органов Бриндизи пытаются прояснить обстоятельства происшедшего. Никаких данных о причинах совершения преступления пока нет.