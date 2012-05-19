В Италии возле лицея прогремел взрыв: 5 пострадавших
Взрыв прогремел сегодня перед одним из лицеев в городе Бриндизи, на юге Италии в области Апулия, пострадали пятеро учащихся.
Как передает РИА «Новости», представитель региональной службы гражданской обороны сообщил местным СМИ, что взрывное устройство сработало утром, когда ученики пришли на занятия.
По информации, поступающей с места ЧП, взрывчатка была заложена в два рюкзака, оставленные близ рекламного щита около входа в школу. Взрыв произошел около 08.00, то есть как раз в тот момент, когда учащиеся шли на занятия.
Двое раненых подростков были немедленно госпитализированы.
Согласно некоторым сообщениям, взрывов было два, сразу после них в школе возникла паника.
Сотрудники правоохранительных органов Бриндизи пытаются прояснить обстоятельства происшедшего. Никаких данных о причинах совершения преступления пока нет.