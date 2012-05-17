Топ-100 самых влиятельных знаменитостей

Рейтинг ежегодно составляет журнал Forbes. При составлении учитывается годовой доход претендентов, частота упоминания их в прессе и интернете.

В прошлогоднем рейтинге Дженнифер Лопес занимала лишь 50-е место из 100. Однако участие в качестве члена жюри в популярном телепроекте American Idol, несколько успешных синглов и новые рекламные контракты позволил Лопес не только заработать за год 52 миллиона долларов, но и подняться на вершину рейтинга самых влиятельных знаменитостей.

Второе место в общем рейтинге и первое по доходу - 130 миллионов - занимает телеведущая Опра Уинфри, третьим стал поп-исполнитель Джастин Бибер.

В десятку самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes также вошли: певицы Рианна, Леди Гага (в 2011 году она возглавляла этот рейтинг) и Бритни Спирс, фотомодель Ким Кардашян, певица Кэти Перри, актер Том Круз и кинорежиссер Стивен Спилберг.

Во второй десятке - гольфист Тайгер Вудс, актриса Анджелина Джоли (Бред Питт - в третьей), финансист Дональд Трамп, певец и музыкант Элтон Джон. Пол Маккартни - 21-й, Дэвид Бекхэм - 32-й, Джордж Лукас - 36-й, Леонардо Дикаприо - 46-й, Лионель Месси - 50-й.

Во второй половине звездного рейтинга видим Сандру Баллок, Джонни Деппа, Камерон Диас, Тома Хенкса, Стивена Кинга, Марию Шарапову, Алека Болдуина, Джулию Робертс, Мерил Стрип, Джоанну Роулинг и Доктора Хауса - Хью Лори.

В списке - по 15 актеров и актрис, 17 спортсменов, пять писателей, три модели, 16 музыкантов, восемь режиссеров и продюсеров.