МАГАТЭ требует от Ирана доступа на ядерный объект, где могут производить оружие

Организация требует от власти в Тегеране позволить доступ на все ядерные объекты страны, пишет Радио Свобода.

В частности, теперь речь идет об объекте в Парчине. Это военный комплекс на юго-востоке от Тегерана. Специалисты считают, что именно в этом месте могут осуществляться разработки ядерного оружия.

Председатель МАГАТЭ Юкия Амано назвал «приоритетным» рассмотрение этого вопроса во время нынешнего разговоры об иранской ядерной проблеме.

Иран отрицает обвинения в военном характере своей ядерной программы, но до сих пор не соглашался допустить экспертов МАГАТЭ на объект в Парчине.