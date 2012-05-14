МАГАТЭ требует от Ирана доступа на ядерный объект, где могут производить оружие
09:26, 14 мая 2012Мир
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Ядерную программу Ирана опять будут рассматривать во время двухдневного заседания МАГАТЭ в Вене.
Амано назвал допуск на объект в Парчине приоритетным
Организация требует от власти в Тегеране позволить доступ на все ядерные объекты страны, пишет Радио Свобода.
В частности, теперь речь идет об объекте в Парчине. Это военный комплекс на юго-востоке от Тегерана. Специалисты считают, что именно в этом месте могут осуществляться разработки ядерного оружия.
Председатель МАГАТЭ Юкия Амано назвал «приоритетным» рассмотрение этого вопроса во время нынешнего разговоры об иранской ядерной проблеме.
Иран отрицает обвинения в военном характере своей ядерной программы, но до сих пор не соглашался допустить экспертов МАГАТЭ на объект в Парчине.
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