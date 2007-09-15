Ющенко поздравил российского премьера с новой должностью и днём рождения
13:43, 15 сентября 2007Мир
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Об этом сообщила пресс-служба Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Виктора ЗУБКОВА с назначением главой правительства Российской Федерации, пожелав ему успехов на этой высокой государственной должности. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
«Убежден, что традиционные отношения дружбы и добрососедства, а также взаимовыгодное экономическое сотрудничество между Украиной и Российской Федерацией и в дальнейшем будут укрепляться на благо наших народов», – отмечается в приветствии Главы украинского государства.
Также В.ЮЩЕНКО поздравил В.ЗУБКОВА с днем рождения, который глава российского правительства празднует сегодня.
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