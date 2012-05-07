Амазонка вышла из берегов - более 74 тысяч семей эвакуированы

Как сообщает РИА «Новости», по данным издания Segunda, причиной стихийного бедствия стали обильные дожди, не прекращающиеся с марта. В 32 городах штата объявлено чрезвычайное положение, местные власти запросили помощи у правительства Бразилии.

Наиболее пострадавшим оказался город Бенджамин Констант. При населении около 30 тысяч человек из него были эвакуированы 9 тысяч жителей. По словам представителей местной гражданской обороны, населенный пункт, почти полностью залитый водой, фактически превратился в бразильскую Венецию.

Водная стихия уничтожила значительную часть урожая, выращенного местными крестьянами. В некоторых местах уровень реки Амазонки поднялся на 9 метров.

Власти уже объявили о выделении финансовой помощи пострадавшим в размере примерно 200 долларов на семью. В районы бедствия также завозятся продукты питания и медикаменты, специальные бригады врачей проводят профилактическую работу с целью не допустить возникновения инфекционных заболеваний среди населения.