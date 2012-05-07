После выборов Греция может отказаться от политики экономии

Эти политические силы получили поддержку 19 и 13 процентов избирателей соответственно, сообщает Радио Свобода.

На второе место вышла левая коалиция «Сириза» – у нее почти 17 процентов голосов. Лидер этой коалиции Алексис Ципрас призвал признать недействительными обязательства Греции перед ЕС и международными финансовыми институциями. Ципрас также выразил надежду создать широкое коалиционное правительство, которое бы имело левое направление.

Лидер «Новой демократии» Антонис Самарас также считает уместным пересмотр договоренностей между Грецией и Евросоюзом, но настаивает, что страна должна оставаться в зоне евро. Он предлагает создать правительство национального спасения.

Сразу после того, как во Франции президентом стал социалист и в Греции изменилось правительство на утренних торгах на азиатских биржах курс евро относительно доллара преодолел трехмесячный минимум на отметке 1,3.