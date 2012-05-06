На Болотной площади в Москве задержаны лидеры оппозиции

Сотрудники полиции на Болотной площади задержали оппозиционеров Сергея Удальцова и Алексея Навального. Задержание было проведено в момент, когда Удальцов со сцены заявил о том, что оппозиция намерена начать бессрочную акцию протеста.

Как передает Lenta.ru, кроме того, полиция задержала оппозиционера Бориса Немцова.

Ранее полиция заявила, что усмотрела в действиях оппозиционеров, пытавшихся устроить сидячую забастовку, провокацию. В полиции не исключили, что по факту призывов к общественным беспорядкам может быть возбуждено уголовное дело.

В ходе шествия, которое стартовало на Калужской площади и должно было завершиться митингом на Болотной площади неподалеку от Кремля, оппозиционеры потребовали отменить незаконную, по их мнению, инаугурацию избранного президента РФ Владимира Путина 7 мая и предоставить им прямой эфир на федеральных телеканалах. Они уселись на проезжую часть, но некоторое время спустя, когда полиция начала задержания, попытались провести митинг.