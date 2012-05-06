На митинг оппозиции в Москве пропускают через металлоискатели

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Калужской площади и улице Большая Якиманка скопилось тысяча людей, которые ждут очереди для прохода через рамки металлоискателей.

Маршрут шествия и Болотнаа площадь, где пройдет митинг оппозиции, по периметру оцеплены полицейскими. Вход осуществляется только после прохождения рамок металлоискателей.

Участники акции держат в руках флаги различных оппозиционных партий и движений, у многих на одежде белые ленты и белые цветы как символ несогласия с политикой действующих властей в России.

Время от времени участники скандируют: «Путин – вор», «Россия без Путина». «Милиция с народом - не служи уродам».

Кроме этого, можно увидеть плакаты с надписями: «Поздравляю Путина с победой над Россией и узурпацией власти», «Хватит врать и воровать», «Не пустим вора в Кремль», «Путин для России – путы», «Долой лживого царька Путина».

Шествие должно начаться в 16.00 мск. Властями санкционировано не более 5 тыс. участников, однако на этот момент собралось в несколько раз больше.

Как сообщалось, основные требования участников Марша миллионов – комплексная политическая реформа, реформа законодательства о выборах и проведение досрочных парламентских (до конца 2012 года) и президентских выборов (весной 2013 года).

Среди организаторов Марша - Гарри Каспаров, Алексей Навальный, Борис Немцов, Ольга Романова, Сергей Удальцов, Евгения Чирикова. В акции планируется участие различных политических и общественных организаций.