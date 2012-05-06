Франция избирает себе президента из двух кандидатов

Как передает ИТАР-ТАСС, свыше 46 млн французов, зарегистрированных в списках избирателей, должны сегодня определить имя главы государства на ближайшие пять лет.

Первый тур, состоявшийся 22 апреля, выявил двух финалистов - баллотирующегося на второй срок Николя Саркози и кандидата социалистов Франсуа Олланда. Победу в первом раунде с небольшим преимуществом одержал лидер оппозиции: 28,63% голосов против 27,18% у действующего Президента. Ф.Олланду же отдавали предпочтение и участники многочисленных опросов, проводившихся в преддверии второго тура - накануне решающего голосования за него были готовы проголосовать 52,5%, тогда как поддержку Н.Саркози высказывали 47,5% избирателей.

"Сильная Франция" - под таким лозунгом проводил свою кампанию Н.Саркози. Главные его обещания: преодолеть последствия кризиса евро, привести в равновесие государственные финансы, установить налог на крупные компании, повысить уровень безопасности населения, реформировав пенитенциарную систему. Взывая к чувству национальной гордости сограждан, действующий Президент не раз заявлял о необходимости резкого сокращения притока в республику иммигрантов, а также указывал на необходимость пересмотра режима Шенгенских соглашений с целью укрепления внешних границ этого пространства. "Объединенная Европа не имеет смысла, если не охраняет границы, рабочие места, культуру, самобытность", - считает Н.Саркози.

Ф.Олланд позиционирует себя как "кандидат перемен". Он начал марафон еще год назад и добился права участвовать в президентских выборах, одержав победу на первых в истории Социалистической партии общенациональных "праймериз". К социально ориентированной программе левых он добавил ряд собственных требований. Лейтмотивом его выступлений было обещание вернуть во французское общество справедливость, а также желание сделать молодежь приоритетом государственной политики. Чтобы бороться с финансовым кризисом, он предлагает отбирать в казну 75% доходов, превышающих миллионную планку. Но одновременно предусматривает повышение минимальной зарплаты и социальных выплат. В случае избрания он обещает в этом же году вернуть французские войска из Афганистана, а также намерен добиваться пересмотра бюджетного пакта ЕС, именуемого "пактом Саркози-Меркель".