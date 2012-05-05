В Ереване на провластном митинге пострадали 140 человек

Сотни шариков, как сообщает радио «Свобода», вспыхнули почти одновременно, как предполагают, от зажженной сигареты.

Митинг проводила на центральной площади города провластная Республиканская партия накануне парламентских выборов, которые должны состояться в воскресенье.

Несмотря на инцидент, Президент Армении Серж Саргсян выступил перед десятками тысяч собравшихся с речью.