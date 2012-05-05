В Ереване на провластном митинге пострадали 140 человек
10:24, 05 мая 2012Мир
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В Ереване более 140 человек пострадали вчера на митинге в результате взрыва заполненных газом воздушных шариков.
Серж Саргсян все равно выступил перед митингующими,
фото panorama.am
Сотни шариков, как сообщает радио «Свобода», вспыхнули почти одновременно, как предполагают, от зажженной сигареты.
Митинг проводила на центральной площади города провластная Республиканская партия накануне парламентских выборов, которые должны состояться в воскресенье.
Несмотря на инцидент, Президент Армении Серж Саргсян выступил перед десятками тысяч собравшихся с речью.
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