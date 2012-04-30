Президент мюнхенской «Баварии» призвал УЕФА присоединиться к критике Украины

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Генесс призвал игроков немецкой национальной сборной проявить солидарность с критиками нарушений прав человека в Украине.

Как передает Немецкая волна, об этом спортивный функционер заявил в интервью журналу "Der Spiegel". Он считает, что не только политики, но и футбольные функционеры, а также игроки должны сказать критическое слово относительно ситуации с правами человека в Украине.

У.Генесс допустил, что футболисты «достаточно мудры, чтобы сформировать собственную позицию». «Я с уважением отнесся бы к каждому, кто бы публично выразил свое мнение по этому поводу», - сказал он.

Кроме того, отметил президент мюнхенской «Баварии», эту критическую позицию должны поддержать не только сами игроки, но и Немецкая футбольная ассоциация. «При каждом удобном случае они должны напоминать, что заключение Юлии Тимошенко являются неприемлемым», - отметил он.

С четкими словами критики украинских властей должен выступить и президент УЕФА Мишель Платини, убежден У.Генесс. Он напомнил, что Союз европейских футбольных ассоциаций в 2007 году предоставил Украине «огромный бонус доверия».

Поэтому, как считает У.Генесс, было бы логическим, если бы украинские власти прислушивались сейчас к критическим словам с уст М.Платини.

Комментируя решение федерального президента Германии Йоахима Гаука не принимать приглашение на участие в ялтинском саммите в Украине, У.Генесс назвал его «вполне правильным» и выразил надежду, что это станет «важным сигналом».