У Саркози лопнуло терпение: грозит Стросс-Кану судом

Президент Франции Николя Саркози пригрозил подать в суд на экс-главу МВФ Доминика Стросс-Кана, который ранее обвинил главу государства в организации сексуального скандала, положившего конец политической карьере банкира. Об этом пишет Lenta.ru. "С меня довольно! Я советую господину Стросс-Кану объясниться за свои высказывания перед лицом суда и закона", - цитирует Саркози Agence France-Presse.

По мнению французского президента, заявление Доминика Стросс-Кана преследует цель ослабить его позиции накануне второго тура президентских выборов, фаворитом которых считается социалист Франсуа Олланд. Экс-глава МВФ является сторонником Социалистической партии, до скандала он считался одним из вероятных кандидатов на пост президента от левых сил.

В интервью британской газете The Guradian, опубликованном 27 апреля, Доминик Стросс-Кан заявил, что уверен, что уголовное дело об изнасиловании горничной нью-йоркской гостиницы Sofitel было возбуждено в его отношении по заказу его политических противников, желавших помешать участию банкира в выборах.