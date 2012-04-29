У Саркози лопнуло терпение: грозит Стросс-Кану судом
20:06, 29 апреля 2012Мир
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Президент Франции ответил на обвинения экс-главы МВФ.
|Саркози - Стросс-Кану: С меня довольно!
По мнению французского президента, заявление Доминика Стросс-Кана преследует цель ослабить его позиции накануне второго тура президентских выборов, фаворитом которых считается социалист Франсуа Олланд. Экс-глава МВФ является сторонником Социалистической партии, до скандала он считался одним из вероятных кандидатов на пост президента от левых сил.
В интервью британской газете The Guradian, опубликованном 27 апреля, Доминик Стросс-Кан заявил, что уверен, что уголовное дело об изнасиловании горничной нью-йоркской гостиницы Sofitel было возбуждено в его отношении по заказу его политических противников, желавших помешать участию банкира в выборах.
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