В Китае автобус упал с обрыва: погибли 11 человек
12:19, 29 апреля 2012Мир
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Одиннадцать человек погибли в результате падения автобуса в пропасть на юге Китая.
Об этом сообщает РИА «Новости».
ДТП произошло в уезде Юньсян городского округа Линьцан провинции Юньнань. По последним данным, в результате падения пассажирского автобуса с придорожного обрыва погибли 11 человек, еще пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Причины аварии выясняются.
На китайских дорогах регулярно случаются аварии с большим количеством человеческих жертв. Так, только с начала апреля, по данным Канцелярии Комитета по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР, на дорогах страны погибло по меньшей мере 74 человека, 81 получил тяжелые травмы.
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