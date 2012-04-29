В Китае автобус упал с обрыва: погибли 11 человек

Об этом сообщает РИА «Новости».

ДТП произошло в уезде Юньсян городского округа Линьцан провинции Юньнань. По последним данным, в результате падения пассажирского автобуса с придорожного обрыва погибли 11 человек, еще пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причины аварии выясняются.

На китайских дорогах регулярно случаются аварии с большим количеством человеческих жертв. Так, только с начала апреля, по данным Канцелярии Комитета по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР, на дорогах страны погибло по меньшей мере 74 человека, 81 получил тяжелые травмы.