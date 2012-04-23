В Москве опять пожар: из админздания эвакуировали 20 человек
17:55, 23 апреля 2012Мир
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В центре Москвы 20 человек спасены из горящего административного здания.
В Москве опять пожар
Об этом УНИАН сообщили в МЧС РФ по городу Москва.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.
Сегодня в 15.35 мск на пульт оперативного дежурного службы «01» Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Никольская, дом №12/1, где в 5-этажном административном здании, находящимся на реконструкции, горит утеплитель кровли.
Площадь пожара, по предварительной информации, составляет 300 кв. м.
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