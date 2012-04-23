В Москве опять пожар: из админздания эвакуировали 20 человек

Об этом УНИАН сообщили в МЧС РФ по городу Москва.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Сегодня в 15.35 мск на пульт оперативного дежурного службы «01» Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Никольская, дом №12/1, где в 5-этажном административном здании, находящимся на реконструкции, горит утеплитель кровли.

Площадь пожара, по предварительной информации, составляет 300 кв. м.