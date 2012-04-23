Молодая женщина умерла на финише Лондонского марафона
08:59, 23 апреля 2012Мир
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30-летняя женщина потеряла сознание перед последним поворотом, отделявшим ее от финиша Благотворительного марафона.
|В истории марафона это уже десятый случай гибели участников
Несмотря на то, что на месте ей была оказана необходимая помощь, молодая женщина через несколько часов скончалась в одной из лондонских больниц, передает ИТАР-ТАСС.
В истории марафона, который проводится с 1981 года, это уже десятый случай гибели участников.
В 2007 году, когда подобное произошло в последний раз, до финиша не добрался 22-летний спортивный тренер. Как установили медики, он скончался в результате гипонатриемии, которая стала следствием чрезмерного употребления воды во время забега.
Однако еще в пяти случаях причиной трагедии были серьезные сердечные заболевания, о которых не подозревали бегуны, отмечает NEWSru.
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