Активисты устроили проверку документов у полицейских в Москве

Около 25 человек собрались у станции метро «Улица 1905 года», разбились на небольшие группы и отправились на прогулку по улицам города, попутно спрашивая у встречающихся им полицейских удостоверения и специальные нагрудные значки.



Согласно закону «О полиции», сотрудники МВД России обязаны показать их по требованию гражданина.



По словам корреспондента Радио Свобода – он сопровождал одну из групп, – несколько полицейских убежали от участников флеш-моба, однако большинство из них отреагировали на действия активистов спокойно и предъявляли удостоверения. Некоторые сотрудники МВД даже рассказывали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться на службе, жаловались на низкие зарплаты и просили написать об этом, отмечает корреспондент.