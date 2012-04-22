По данным опросов, Саркози проиграл первый тур

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные нескольких институтов по изучению общественного мнения, в первом туре сегодняшних виборов Олланд набирает 28-29% и обходит Саркози, который набирает 25-26%.

Таким образом, по данным исследовательских институтов, они и выходят во второй тур виборов.

По информации социологического института CSA, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набирает 17% и опережает лидера "Левого фронта" Жан-Люка Меланшона.

Голосование в большинстве избирательных участков Франции завершилось в 18.00 (19.00 по Киеву), в крупных городах, в том числе в Париже и в парижском регионе в 20.00 по местному времени.

По французскому законодательству, обнародование любых результатов голосования до этого времени запрещено и карается штрафом в размере более 3, 5 тысяч евро. Однако швейцарские СМИ ранее обнародовали свои данные, полученные от неназванных институтов. Агентство Франс Пресс тоже решило сообщить клиентам информацию, имеющуюся в распоряжении агентства, не распространяя ее для широкой публики.