15-летний хакер взломал государственный порнофильтр

В Австралии громкий скандал: 15-летний мальчик, Том Вуд, взломал за 30 минут государственный порнофильтр интернета, на разработку которого правительство потратило 70 млн долларов, сообщает РИА "Новости".

Юный хакер сумел "обезвредить" фильтр таким образом, что сохраняется видимость работы фильтра, однако неприличный контент не блокируется. При этом Том Вуд еще раскритиковал правительство за то, что оно "подарило 70 миллионов долларов никчемным зарубежным программистам". В ответ на это в правительстве признали, что любая система несовершенна и может быть взломана.