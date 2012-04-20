В Таможенный союз уверенно движутся еще две страны

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК - наднациональный орган ЕЭП) Виктор Христенко сказал на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным.

«Для стран ЕврАзЭС – для Киргизии, Таджикистана, которые объявили о своих намерениях дальнейшего углубления интеграции и вхождения в эти процессы, мы сейчас завершаем формирование рабочих групп и уже сделали дорожную карту по движению, или по выходу на договорённости по движению, по вхождению в Таможенный союз и далее – в Единое экономическое пространство стран - членов ЕврАзЭС», - сказал В.Христенко.

Кроме этого он сообщил, что в 2012 году товарооборот трёх стран Таможенного союза с внешним миром превысит 1 трлн долларов.

По его словам, объём взаимной торговли трёх стран превысил 75 млрд долл. и эти гигантские товарные финансовые потоки регулируются сегодня уже наднациональным органом.

В.Христенко сообщил, что ЕЭК принимает решения в сфере таможенного регулирования и решения в сфере технического регулирования для эффективной работы внешнего таможенного контура.

По его словам, совсем недавно одобрены три новых технических регламента: по мебели, маломерным судам, пищевым продуктам диетического лечебного направления. В ближайшие дни завершается работа над регламентом по пищевым добавкам, добавил он.

В.Христенко сообщил, что в рамках ЕЭК и национальных правительств идет работа над приведением наработанных ранее соглашений к единому правовому знаменателю. По его словам, это важно для перехода к новой ступени интеграции – создание Евразийского экономического союза.