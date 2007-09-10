НАТО не намерена создавать военно-воздушную базу в Венгрии

НАТО не намерена создавать военно-воздушную базу альянса в Венгрии, сообщил РИА Новости пожелавший остаться неназванным чиновник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Мы не намерены создавать новых баз (в Европе)", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения СМИ о том, что Венгрия еще в 2001 году, не будучи членом НАТО, предложила использовать аэродром в городе Папа на западе страны в качестве военно-воздушной базы альянса.

Вместе с тем, источник подтвердил информацию ряда СМИ, что венгерская сторона предложила НАТО использовать этот аэродром для нужд альянса.

"Речь идет о возможности принимать там военно-транспортные самолеты, но какого-либо решения на этот счет пока не принято", - сказал натовский чиновник.