Молдова оптимизирует армию

В Молдавии начался очередной этап сокращения вооруженных сил: число военных в национальной армии, по словам министра обороны республики Виталия Врабие, будет уменьшено с 6800 до 6500 человек. Об этом сообщает Лента.ру.

Как заявил министр, которого цитирует АНН, в первую очередь сокращения затронут аппарат министерства обороны. Число контрактников в армии будет также сокращено.

Предыдущее сокращение вооруженных сил Молдавии было проведено в 2004 году: тогда число военных уменьшилось с 7200 до нынешних 6800.

В настоящее время армия располагает шестью истребителями МиГ-29, 209 бронетранспортерами, а также 150 орудиями и минометами. При этом большая часть вооружения, оставшегося со времен СССР, устарела и требует ремонта.

Министр обороны между тем заявил, что "оптимизация ВС с учетом реалий сегодняшнего дня позволит выполнять поставленные задачи в полном объеме на те средства, которые предоставлены правительством республики".