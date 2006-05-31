Премьер-министр Литвы объявил о роспуске правительства

Премьер-министр Литвы Альгирдас БРАЗАУСКАС официально объявил о роспуске правительства. Данный шаг последовал после того, как о своем выходе из состава правящей коалиции объявила Партия труда Литвы, которой принадлежало 31 из 141 места в парламенте и 5 министерских портфелей, передает РБК.

"В сложившейся ситуации я не вижу возможности продолжать выполнять свои обязанности и ухожу в отставку вместе со всем кабинетом", - заявил А.БРАЗАУСКАС.

Заявление Партии труда о выходе из коалиции, в свою очередь, было связано с тем, что в отношении двоих министров от этой партии, возглавлявших Минздрав и Минкультуры, было начато расследование в связи с возникшими в отношении них подозрениями в нецелевом использовании партийных и государственных фондов. В связи с этим президент страны Валдас АДАМКУС публично заявил, что больше не может доверять указанным министрам.

С исключением из состава правящей коалиции партии Труда в ее составе останутся лишь две политические силы, представляющие меньшинство в парламенте - социал-демократы и социал-либералы. Напомним, что на парламентских выборах в октябре 2004г. партия Труда получила 39 мандатов из 141, что позволило ей сформировать самую крупную фракцию в парламенте. Именно тогда социал-демократы и социал-либералы предложили "трудовикам" сформировать правящую коалицию.

73-летний А.БРАЗАУСКАС, бывший лидер Компартии Литвы, был первым президентом страны после обретения республикой независимости в 1991 г. Он также дольше всех занимал пост премьер-министра. Нынешнее развалившееся сегодня правительство было уже тринадцатым по счету за 15 лет независимости Литвы.

В ближайшее время президенту В.АДАМКУСУ предстоит определиться с новой кандидатурой премьера, которую потом должен будет утвердить парламент.