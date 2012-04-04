СМИ: Израиль перенес войну с Ираном на 2013 год

Об этом сообщают израильские газеты со ссылкой на высокопоставленные источники в оборонных кругах Израиля, пишет cursorinfo.co.il

По утверждению источников, санкции, предпринятые против Ирана, начинают приносить плоды. Помимо этого, военные заявляют, что ожидается завершение переговоров между Ираном и шестью странами запада.

"Теоретически, атака на Иран может произойти и в этом году, но реальными сроками является 2013", - цитируют СМИ источники. Также сообщается, что США и Израиль придерживаются единого мнения, согласно которому иранское руководство еще не приняло стратегического решения начать обогащение урана с военными целями.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что экономические санкции против Ирана начинают действовать, однако до сих пор нет никаких реальных признаков того, что они подталкивают иранский режим к сворачиванию его ядерного проекта.