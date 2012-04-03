ЮНЕСКО призывает туарегов сохранить Тимбукту

Об этом говорится в коммюнике Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO).

В Мали 22 марта произошел военный переворот. Представители мятежных частей заявили, что отстранили от власти президента Амаду Тумани Туре. Солдаты были недовольны реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали.

А в минувшее воскресенье стало известно, что мятежные туареги захватили город Тимбукту, в котором находятся три старейшие мечети в Западной Африке.

В своем заявлении ЮНЕСКО выражает глубокую озабоченность возможными последствиями вооруженного конфликта в регионе, где располагаются неоценимые объекты мирового культурного наследия.

"Тимбукту и три его великие мечети отражают "золотой век" в интеллектуальной и духовной сфере, который город переживал в 14-м веке. Эти мечети сыграли основополагающую роль при распространении ислама в Африке", - цитирует РИА Новости.

Мэр Тимбукту Усман Халле (Ousmane Halle) во вторник подтвердил AP, что город полностью контролируется туарегами и исламскими боевиками из малоизвестной группировки "Ансар ад-Дин" ("Защитники веры").

"Больше всего меня волнует оружие. Армия оставила свои базы, и кроме повстанцев их снаряжение мог захватить кто угодно. Сейчас по улицам города ходят 13- и 14-летние мальчишки с автоматами", - указал градоначальник.

Помимо Тимбукту восставшие туареги в последние дни также захватили ключевые в регионе города Гао и Кидаль и объявили о создании независимого государства.

Лидер пришедшей к власти в Мали военной хунты капитан Амаду Саного 30 марта заявил, что ситуация на охваченном восстанием туарегов севере страны "критическая", и призвал иностранные государства оказать его стране военную помощь.

Туареги из организации "Национальное движение за освобождение Азавада" (НДОА) борются за получение независимости региона Азавад в пустыне Сахара, который включает в себя северо-восток и восток Мали, север Буркина-Фасо, запад и северо-запад Нигера, а также юго-восток Алжира и юго-запад Ливии. По данным местных СМИ, раньше движение туарегов поддерживал бывший лидер ливийской Джамахирии Муамар Каддафи, а последнюю волну активности сепаратистов форсировали участники ливийской войны.