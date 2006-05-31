ВМФ Сербии и Черногории перейдет под командование черногорской армии

ВМФ Сербии и Черногории, базирующийся на черногорском побережье Адриатического моря, после выхода республики из состава государственного сообщества СиЧ будет сохранен, но перейдет под командование черногорской армии. Об этом заявил командующий флотом контр-адмирал Драган Самарджич.

"Мы получили твердые гарантии черногорского руководства в том, что военно-морской флот не будет упразднен, однако, помимо выполнения своих нынешних задач, ему, как ожидается, будут переданы функции береговой охраны", - сказал Самарджич белградскому агентству Танюг.

Вместе с тем, как подчеркнул контр-адмирал, следует ожидать, что численный состав кораблей будет изменен в соответствии с финансовыми возможностями республики.

По сообщениям черногорских СМИ, излишек военных кораблей будет продан Ливии, однако из официальных источников подтверждения этой информации пока не поступало.

Сразу же после того, как черногорский парламент официально провозгласит независимость республики, на кораблях будут подняты флаги Черногории.

РИА «Новости»