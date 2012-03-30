Испания круто урезала расходную часть бюджета

Как передает радио “Свобода”, вице-премьер-министр Испании Сорая Саенс де Сантамария, объявляя о сокращении расходов после заседания правительства, отметила, что страна находится «в чрезвычайном положении». По ее словам, главная задача – «вычистить счета бюджетных расходов».

Премьер-министр Марьяно Рахой ранее предупреждал, что проект бюджета Испании будет «очень строгий».

Вчера профсоюзы Испании устроили общую забастовку против реформ в трудоустройстве, которые тоже имеют целью помочь вывести страну из кризиса.

Экономика Испании в настоящее время сползает к рецессии, а безработица – самая высокая среди всех 17 стран ЕС, которые пользуются общей валютой евро.