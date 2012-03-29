Болгария предлагает Путину остаться друзьями

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что его страна отказалась от сотрудничества с российской корпорацией «Атомстройэкспорт», сообщает Радио Свобода.



Причиной отказа стала дороговизна проекта: по оценкам Болгарии, строительство АЭС в г.Белен на Дунае обойдется в 6,7 миллиардов евро, а западных инвесторов к участию привлечь не удалось.



Борисов сообщил, что Болгария выкупит предназначенный для нее первый реактор, уже построенный в рамках проекта.



По словам болгарского премьера, он обсудил сложившуюся ситуацию с российским премьер-министром Владимиром Путиным, и выразил надежду, что Россия и Болгария останутся друзьями, несмотря на отказ от проекта.