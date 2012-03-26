Чиновника за многоженство отправили на исправительные работы

В Сурхандарьинской области Узбекистана по обвинению в многожёнстве 23 марта прошёл суд над главой Управления народного образования Музрабадского района Якуба Нормуродова.

Бывшего главу областного управления народного образования приговорили к 3 годам исправительных работ и на 2 года лишили права занимать определенные должности, сообщает узбекская служба «Радио Свободы» (Озодлик).

После вступления приговора в силу, Я.Нормуродов был отстранён от должности главы областного управления народного образования.

Как отмечает Центральноазиатская новостная служба CA-NEWS, Я.Нормуродов не первый чиновник, осуждённый по статье 126 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за многожёнство. В июле 2010 года с аналогичным обвинением был отстранён от должности начальник Отделения внутренних дел города Гулистана, подполковник Рахим Худойбердиев.

Как отмечают СМИ, многожёнство довольно распространённое явление в Узбекистане. По их мнению, это связано с традициями, согласно которым представители некоторых сословий не могут отдавать дочерей за мужчин из других сословий.

Также, по данным Озодлик, "многие мужчины в Узбекистане, разбогатев, начинают подыскивать себе вторую жену".

"У нас одного из руководителей организации осудили и посадили. У него было четыре жены. После того, как он вышел на свободу, он развёлся с двумя из них. Помимо чиновников, сейчас и трудовые мигранты, приехав из России и разбогатев, в открытую берут вторых жён", - отмечает источник Озодлик.

Согласно узбекскому законодательству, многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы (около 1-2 тыс. долл) или исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет.