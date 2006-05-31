В одежде, произведенной в Китае, обнаружен химикат, вызывающий рак

При производстве около 10% детской одежды в южных провинциях КНР использовался краситель, который может вызвать раковое заболевание кожи. Таковы результаты проверки, проведенной властями.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на китайские СМИ, проверке была подвергнута 91 партия детской одежды, произведенной в районе Гуандуна. Больше половины изделий не соответствовали стандартам безопасности, а в части одежды был обнаружен амин – вещество, которое может вызвать рак, если одежда будет долгое время соприкасаться с кожей. Сообщается, что содержание канцерогенного вещества превышало допустимые нормы в 10 раз.

В докладе, опубликованном в китайской прессе, не сообщается, были ли случаи заболевания раком из-за некачественной одежды.

Что касается других забракованных партий, то и в них было обнаружено повышенное содержание различных химических веществ. Кроме того, речь шла о некачественном шитье, что также могло привести к различным повреждениям кожи.

Проверки проводились в 22 супермаркетах южнокитайских городов.

РБК