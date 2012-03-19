Саркози приостановил президентскую кампанию из-за убийств во Франции

Двое из трех главных кандидатов на пост Президента Франции - центрист Николя САРКОЗИ и социалист Франсуа ОЛЛАНД отменили свои текущие предвыборные мероприятия в связи с убийством четырех человек в еврейской школе в Тулузе, сообщает Лента.русо ссылкой на Agence France-Presse.

Об изменении планов их соперницы от правых Марин Ле ПЕН пока ничего не сообщается.

Н.САРКОЗИ и Ф.ОЛЛАНД 19 марта срочно прибыли в Тулузу, где выступили с публичным осуждением убийства, назвав его "национальной трагедией" и "отвратительным преступлением" соответственно.

Действующий Президент приехал на место преступления в сопровождении ряда министров, высокопоставленных лиц и лидеров еврейской общины страны. Он уже пообещал приложить все силы для поиска преступника.

Ф.ОЛЛАНД, в свою очередь, распространил заявление, в котором выразил солидарность с близкими и родственниками погибших, а также всей еврейской общиной в целом. По его мнению, не может быть и тени сомнения в антисемитском характере преступления.

С осуждением убийства троих учеников и учителя еврейской школы в Тулузе также выступили представители Европейской Комиссии и ряда других общеевропейских структур. Все они принесли соболезнования близким погибших людей.

Как сообщалось ранее, это вооруженное нападение стало уже третьим за последнюю неделю. До этого жертвами преступника на юге Франции становились военнослужащие. Убийце всякий раз удавалось скрыться с места преступления на мотоцикле. Его личность до сих пор не установлена, правоохранительные органы не могут однозначно заявить связаны ли между собой эти нападения. В то же время Н.САРКОЗИ уже объявил, что у всех трех преступлений есть много общего.

В настоящее время во Франции идет предвыборная президентская кампания. Первый тур выборов состоится 22 апреля. Согласно данным опросов, пока никто из кандидатов не располагает решающим преимуществом перед своими конкурентами.