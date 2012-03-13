Боевики и Израиль уже три дня обмениваются ударами

Третий день подряд продолжается ракетный обстрел южных районов Израиля из сектора Газа и ответные авиаудары израильской армии.



Террористическая группировка "Исламский джихад" заявляет, что по Израилю было выпущено за последние дни 180 ракет и минометных снарядов. Израильтяне насчитали около 200 ракет и снарядов, прилетевших на территорию страны.



Система противоракетной обороны "Железный купол" сбивает 85% ракет, летящих на израильские города. Тем не менее в понедельник было несколько прямых попаданий – в жилой дом и детский сад, есть раненые. В городах юга страны занятия в школах и детских садах, которых не было в воскресенье и понедельник, отменены и во вторник, 13 марта.



Палестинское информационное агентство МААН сообщает, что в результате ответных израильских авиаударов по Газе есть 5 убитых и 35 раненых. Как отмечают израильские армейские источники, боевики используют гражданское население как “живой щит”, производя запуски ракет из густонаселенных районов.



В понедельник палестинские организации "Исламский джихад" и "Комитеты народного сопротивления" заявили, что прекращение огня возможно лишь на условиях, которые включают в себя отказ Израиля от точечных превентивных ликвидаций террористов.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в тот же день, что армия ужесточит действия против боевиков в секторе Газа, если в этом будет необходимость, сообщает корреспондент Радио Свобода.