Боевики из сектора Газа за последние сутки выпустили по территории Израиля 94 ракеты. Об этом сообщается в официальном блоге Армии обороны Израиля.

Как передает Lenta.ruсо ссылкой на издание The Israel Project, по данным военных, массированному ракетному и минометному обстрелу подверглись густонаселенные районы на юге Израиля, в том числе города Ашдод, Беэр-Шева и Ашкелон. Более 500 тысяч израильтян укрылись в бомбоубежищах. Тем не менее, восемь мирных жителей получили ранения.

Пострадавших могло быть гораздо больше, однако израильская система ПРО "Железный купол" перехватила 27 из 94 ракет. Самолеты ВВС Израиля в ответ на обстрелы нанесли несколько ударов по центрам террористической активности в Газе. В результате по меньшей мере 14 боевиков, в том числе 10 участников движения "Исламский джихад", были убиты.

Очередная вспышка насилия на Ближнем Востоке началась 9 марта, после того как в результате удара ВВС Израиля погибли двое высокопоставленных палестинцев - генеральный секретарь "Комитетов народного сопротивления" Зухир аль-Каиси и его ближайший соратник Ахмад аль-Ханини.