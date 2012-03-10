Президент Таджикистана предложил смягчить наказание за клевету

Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН предложил отменить уголовное наказание за клевету, ограничившись лишь административной ответственностью.

Как сообщает «Лента.ру», свою инициативу Э.РАХМОН объяснил "широкими дискуссиями в кругу журналистов" и "практикой цивилизованного мира".

При этом таджикский Президент напомнил, что чиновники часто неадекватно воспринимают критику со стороны СМИ и требуют для них уголовного наказания.

В тоже время Э.РАХМОН подчеркнул, что СМИ не должны публиковать материалы, которые разжигают рознь или "становятся причиной пессимизма народа, падения его духа".

Э.РАХМОН Поручил министерству юстиции подготовить документы для законодательной инициативы, которая будет представлена на рассмотрение правительству.

В настоящее время статьи 135 и 136 Уголовного кодекса Таджикистана предусматривают штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет за "распространение заведомо ложных сведений" или "унижение чести и достоинства" другого лица.

Как отмечают СМИ, инициатива Э.РАХМОНА прозвучала на фоне блокировки в Таджикистане ряда независимых интернет-изданий. Журналисты предполагали, что подобные меры стали ответом на критику изданий в адрес Э.РАХМОНА. По данным агентства "Азия-Плюс", вечером 9 марта после протестов международных организаций доступ к сайтам был восстановлен.