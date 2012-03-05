В греческом порту затонул танкер c 2 тысячами тонн нефти

В греческом порту Элефсина затонул танкер, перевозивший более 2 тысяч тонн нефти и дизельного топлива, сообщает ТСН.

По данным береговой охраны Греции, погиб капитан, а остальные 10 членов команды спасены.

Эксперты допускают, что танкер мог налететь на обломки корабля, который потерпел аварию раньше, и получить пробоину. Пока на поверхности воды нет видимых признаков разлива нефти или загрязнения акватории порта.

Известно, что танкер, на борту которого перевозилось 1800 тонн сырой нефти и 235 тонны дизельного топлива, следовал к нефтеперерабатывающему комбинату Элефсины.

Тело 48-летнего капитана, который не успел покинуть судно, уже обнаружили водолазы.

Экипаж дает показания в портовой службе Элефсины.