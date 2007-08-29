Российские студенты могут записываться в вузы Франции по интернету

Директор центра информации по высшему образованию Франции "КампусФранс" ("CampusFrance") Андре Сиганос во время визита в Москву в начале сентября откроет сайт для интернет-записи российских студентов во французские вузы, сообщила РИА Новости сотрудница посольства Франции в Москве.

По ее словам, основной задачей акции является упрощение процедур записи российских студентов во французские университеты.

"Раньше необходимые документы отправлялись по почте, что занимало много времени, новая система позволит его сэкономить", - сказала она, добавив, что запись будет проходить в несколько этапов.

Прежде всего, на сайте центра информации необходимо создать личную страничку и составить о себе электронное досье. После проверки данных консультанты "CampusFrance" назначают дату и время собеседования, во время которого они выяснят мотивацию абитуриента, его учебные, профессиональные планы. Также они проверят подлинность документов (дипломов, академических справок и их нотариально заверенных переводов на французский).

Собеседования будут проходить в одном из шести офисов организации в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

На следующем этапе рассматривать эти электронные досье будут вузы Франции, которые проинформируют в дальнейшем абитуриента, консультантов и консульские службы Франции в России о своем решении.

Открытие записи намечено на середину сентября 2007 года.