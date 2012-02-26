Тунис предложил президенту Сирии бежать в Россию

В Кремле подвергли критике слова президента Туниса Монсефу Марзуки, который на конференции "Друзей Сирии" предложил Россию в качестве убежища для сирийского лидера Башара Асада.

Российские СМИ цитируют высокопоставленного источника в Кремле, который посоветовал Марзуки "делать какие-либо предложения от имени своей страны, а не призывать к чему-то другие страны. И эти предложения должны быть направлены на мирное урегулирование внутреннего конфликта в Сирии".

Со своей стороны Сирия осудила проведение в Тунисе конференции под названием "Друзья Сирии" и назвала ее встречей "врагов Сирии", передает Reuters. На конференции "Друзья Сирии" призвали к немедленному прекращению насилия в этой стране и к новым санкциям против режима Башара Асада.

На тунисской конференции присутствовали представители почти 60 государств. Участники признали оппозиционный Сирийский национальный совет "законным представителем сирийцев, стремящихся к мирным демократическим переменам", пообещали оппозиции "эффективную поддержку", а также договорились продолжить обсуждение условий развертывания в Сирии миротворческого контингента Лиги арабских государств и ООН.