В Антарктиде сгорела единственная бразильская станция

В Антарктиде на бразильской исследовательской станции Comandante Ferraz произошёл пожар, а за ним взрыв. Огонь вспыхнул в помещении с генераторами, откуда распространился на всю станцию. Один человек ранен, двое пропали без вести.



Персонал станции - 32 исследователя и 12 военных моряков - эвакуированы на вертолете на чилийскую исследовательскую станцию "Фрей" (Presidente Eduardo Frei Montalva).



Бразильская станция существовала с 1984 г. на берегу Адмиралтейского залива на острове Ватерлоо (Южные Шетландские острова) и занималась исследованием прибрежной и морской экосистем. Других бразильских станций в Антарктиде нет.