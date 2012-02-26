В Антарктиде сгорела единственная бразильская станция
04:19, 26 февраля 2012Мир
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Два человека пропали без вести
В Антарктиде на бразильской исследовательской станции Comandante Ferraz произошёл пожар, а за ним взрыв. Огонь вспыхнул в помещении с генераторами, откуда распространился на всю станцию. Один человек ранен, двое пропали без вести.
Персонал станции - 32 исследователя и 12 военных моряков - эвакуированы на вертолете на чилийскую исследовательскую станцию "Фрей" (Presidente Eduardo Frei Montalva).
Бразильская станция существовала с 1984 г. на берегу Адмиралтейского залива на острове Ватерлоо (Южные Шетландские острова) и занималась исследованием прибрежной и морской экосистем. Других бразильских станций в Антарктиде нет.
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