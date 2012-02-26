Казахстанские оппозиционеры объявили голодовку после ареста

Сопредседатель общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Казахстана Болат Абилов и генеральный секретарь партии Амиржан Косанов объявили голодовку в знак протеста против несправедливого, по их мнению, решения суда, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в субботу решением Специализированного межрайонного административного суда Абилов и Косанов подвергнуты административному аресту на 15 суток за организацию несанкционированного митинга.

Еще один активист оппозиции Эрмурат Бапи оштрафован на 50 месячных расчетных показателей (около 500 долларов).

В субботу в Алма-Ате прошел несанкционированный митинг оппозиции. Первоначально его планировалось провести на площади перед Дворцом Республики, но место с утра было оцеплено полицией. В результате участники митинга были блокированы на тротуаре близ площади, где и проводили акцию протеста около двух часов.

Между тем лидеры оппозиции, в том числе Болат Абилов, Амиржан Косанов, Жармахан Туякбай, Эрмурат Бапи и ряд других не приняли участие в митинге, так как еще до его начала из своих домов и офисов были доставлены в районное управление внутренних дел, а оттуда - в суд.