В Беларусь не пустили шестерых депутатов польского сейма

В Беларусь не пустили шестерых членов Комиссии по связям с поляками за рубежом сейма Польши, которые направлялись в Гродно для встречи с представителями непризнанного белорусскими властями Союза поляков.

В частности, как сообщает Польское радио, 21 февраля на погранпереходе «Брузги» польским депутатам было отказано во въезде в Беларусь без объяснения причин и несмотря на наличие у них дипломатических паспортов.

Как сообщили в Посольстве Польши в Беларуси, Министерство иностранных дел Польши в настоящее время готовит заявление по поводу инцидента с группой депутатов польского сейма на белорусской границе.

В свою очередь, замначальника управления информации – начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария ВАНЬШИНА заявила, что польские парламентарии запланировали свой визит в Беларусь, «пренебрегая не только взаимодействием со своими белорусскими коллегами, но и каким-либо предварительным уведомлением белорусской стороны вообще».

«Осуществление визита парламентской делегации подразумевает наличие соответствующего приглашения от парламентариев страны назначения – в данном случае Национального собрания Республики Беларусь», - сказала представитель МИД Беларуси.

«Белорусская сторона исходит из общепринятой практики международных отношений, согласно которой парламентский диалог между государствами осуществляется на взаимоуважительной и равноправной основе. В этой связи возникает вопрос: какой позитив для двусторонних отношений Беларуси и Польши могут принести подобные «конспиративные» визиты, организация которых явно попирает принципы взаимного доверия, открытости и добрососедства?», - подчеркнула М.ВАНЬШИНА.