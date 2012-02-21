Министры финансов валютного союза евро – Еврогруппы пришли к согласию на заседании в Брюсселе о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта.

Как сообщает радио «Свобода»,председатель Еврогруппы Жан-Клод ЮНКЕР объявил: «Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного и частного секторов».

Международная помощь, ожидаемая Грецией из государственных источников, должна составить 130 миллиардов евро до 2014 года. Кроме того, частные кредиторы спишут Греции 53,5% долга или более 100 миллиардов евро. Самая срочная задача – помочь Греции выплатить до 20 марта 14,5 миллиарда евро для погашения облигаций