О норвежском террористе Брейвике хотят поставить спектакль
22:04, 20 февраля 2012Мир
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Готовит датский режиссер
Спектакль о норвежском террористе Андерсе Брейвике планируют поставить в странах Северной Европы
Его готовит датский режиссер Кристиан Лоллике на основе "Манифеста" самого террориста. Авторы собираются показать постановку также и в Норвегии, где в результате двойного теракта, который организовал Брейвик, погибли 77 человек.
Премьера, как ожидается, состоится этой осенью.
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