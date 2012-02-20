О норвежском террористе Брейвике хотят поставить спектакль

Спектакль о норвежском террористе Андерсе Брейвике планируют поставить в странах Северной Европы

Его готовит датский режиссер Кристиан Лоллике на основе "Манифеста" самого террориста. Авторы собираются показать постановку также и в Норвегии, где в результате двойного теракта, который организовал Брейвик, погибли 77 человек.

Премьера, как ожидается, состоится этой осенью.

Эхо Москвы