Взрыв в подмосковной пекарне: 2 человека погибли, 13 пострадали

В Горках-25 Дмитровского района Подмосковья вечером в воскресенье в результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли два человека и 13 пострадали, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, в пекарне взорвались два газовых баллона. Погибшие были работниками пекарни, уроженцами стран СНГ. Пострадавшие были доставлены в Дмитровскую ЦРБ.

По данным врачей, у двух из пяти наиболее сильно пострадавших при взрыве обожжено 100% тела, у двух других - от 60% до 80%, состояние у всех пятерых крайне тяжёлое.

Очевидец событий сообщил агентству, что взрывы в пекарне могли произойти из-за того, что работники грели замерзшие газовые баллоны паяльной лампой.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".