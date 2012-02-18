Московская полиция сорвала массовую драку в центре города

Сотрудники полиции предотвратили массовую драку в центре Москвы националистов с представителями «неславянских национальностей», задержав более 50 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе московской полиции, сегодня после санкционированного пикета националистов на Чистых прудах часть участников акции отправилась в центр города, где, по предварительной договоренности с радикально настроенными представителями неславянских национальностей, между ними должно было произойти выяснение отношений.

«В результате действий полиции в районе улицы Большая Никитская и прилегающих переулках было задержано более 50 человек славянской и неславянской внешности. В настоящее время они доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности. Тем самым московские полицейские предотвратили массовую драку», - говорится в сообщении.