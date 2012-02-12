В США новые результаты предварительных выборов

Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни лидирует на первичных выборах кандидата на пост президента США от Республиканской партии в штате Мэн, передает Би-би-си.

По предварительным итогам, Ромни набирает 38 процентов голосов.

На втором месте с 31 процентом - экс-сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум.

Их конкуренты, Ньют Гингрич и Рон Пол набирают 15 и 12 процентов голосов соответственно.

По решению республиканской организации штата Мэн кокусы (собрания) в этом штате носили неофициальный характер.

Решающее голосование праймериз, состоится в штате Мэн в июне.