В США новые результаты предварительных выборов
00:36, 12 февраля 2012Мир
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Ромни лидирует
Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни лидирует на первичных выборах кандидата на пост президента США от Республиканской партии в штате Мэн, передает Би-би-си.
По предварительным итогам, Ромни набирает 38 процентов голосов.
На втором месте с 31 процентом - экс-сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум.
Их конкуренты, Ньют Гингрич и Рон Пол набирают 15 и 12 процентов голосов соответственно.
По решению республиканской организации штата Мэн кокусы (собрания) в этом штате носили неофициальный характер.
Решающее голосование праймериз, состоится в штате Мэн в июне.
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