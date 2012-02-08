В Польше отменили первый матч на Национальном стадионе

В Польше отменили запланированный на субботу, 11 февраля, первый футбольный матч на Национальном стадионе в Варшаве, торжественно открытом в конце января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил руководитель польской футбольной лиги Ekstraklasa Анджей РУСКО.

"После того, как я заслушал информацию от полиции с болью в сердце, но заботясь о безопасности болельщиков, я решил отменить запланированный матч. Это единственно возможное решение", - сказал А.РУСКО, слова которого приводит Ekstraklasa.net.

А.РУСКО сделал это заявление после встречи с представителями Варшавской мэрии и полиции, на которой обсуждались замечания контролирующих служб к построенному к Евро-2012 стадиону.

Ekstraklasa.net напоминает, что мэрия Варшавы 3 февраля запретила проведение первого матча на Национальном стадионе между варшавским клубом "Легия" и краковской командой "Висла" из-за замечаний пожарных и санэпидстанции, но организатор теоретически еще имел время исправить все недостатки.

Как сообщал УНИАН, мэрия Варшавы сначала запрещала торжественное открытие Национального стадиона 29 января, дав согласие на проведение мероприятия только после исправления всех недостатков, что произошло за два дня до церемонии.