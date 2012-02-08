В Нидерландах впервые за 15 лет замерзли каналы

В Нидерландах из-за необычайно холодной зимы впервые за 15 лет замерзли каналы, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Кроме того, каналы замерзли в Венеции и Париже.

Холода, пришедшие в Европу во второй половине января, привели к гибели, по меньшей мере 368 человек, большинство из которых - бездомные.

Температура воздуха в некоторых европейских странах достигает 39 градусов мороза по Цельсию. В Литве температура опустилась до 31 градуса, в Швейцарии - до 35, на Украине - до -36 мороза.

Одной из наиболее пострадавших от мороза стран стала Италия. В Риме в связи с холодами были отменены занятия в школах, около 60 тысяч домохозяйств остались без электричества, а в регионах Тоскана и Умбрия ожидаются сильные снегопады. Во Франции холода привели к тому, что жители страны установили рекорд по энергопотреблению.

В ряде государств, например в Сербии, было объявлено чрезвычайное положение. Как сообщает Sky News, около 11 тысяч жителей отдаленных регионов этой страны оказались отрезаны от мира из-за снегопадов. В Хорватии, также из-за снега, было прервано сообщение с примерно 100 деревнями.

Снегопад повлиял на работу многих аэропортов, в том числе лондонского "Хитроу", где 5 февраля было отменено 1200 рейсов. Снег, отмечает AFP, выпал даже в некоторых странах Африки, в том числе в Алжире и на юге Туниса, где снегопадов не было более 40 лет.