Сикорский: текст договора об ассоциации Украина-ЕС будет готов к марту

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ считает, что текст Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет готов на протяжении ближайших недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО сегодня в Киеве.

«Текст соглашения окончательно будет закрыт на протяжении ближайших недель. Из информации, которую я имею, торговая часть соглашения об ассоциации уже закрыта, а политическая, надеюсь, до марта также будет решена», - сказал он.

По мнению Р.СИКОРСКОГО, Украина еще до подписания этого соглашения должна внедрять его положения.

«Я бы предлагал, чтобы Украина, не ожидая окончательного подписания этого соглашения, все же внедряла у себя элементы данного документа», - сказал он.

Как подчеркнул Р.СИКОРСКИЙ, имиджу Украины очень навредило качество судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.