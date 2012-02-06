Елизавета II отмечает бриллиантовый юбилей восшествия на престол

Орудийный салют, выпуск юбилейных почтовых марок и новый документальный фильм на Би-би-си ознаменуют в понедельник 60-летие вступления на британский престол королевы Великобритании Елизаветы II после кончины ее отца, короля Георга VI.

Ночь на 6 февраля 1952 года 25-летняя английская принцесса Елизавета провела в Кении в маленьком охотничьем шалаше на дереве среди девственной африканской природы. Наутро она проснулась королевой Великобритании Елизаветой Второй.

Вместе со своим мужем принцем Филипом Елизавета совершала поездку по странам Британского Содружества в знак благодарности их народам за вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

По протоколу это кругосветное путешествие должен был предпринять ее отец, король Георг VI, однако нестарый еще монарх был смертельно болен. В ту ночь он скончался от рака легких в частном королевском поместье Сэндрингем в возрасте 56 лет. Печальную новость Елизавета узнала только в середине дня, когда за ней был выслан военный самолет Douglas, доставивший новую королеву с мужем на родину.

По традиции, день кончины отца и своего восхождения на престол Елизавета II, которой сейчас уже 85 лет, проводит в Сэндрингеме в кругу семьи. Однако в этом году в ее графике на 6 февраля запланированы и публичные мероприятия.

В частности, королева станет гостьей ратуши города Кингс-линн, где перед ней выступит с поздравительной речью городское руководство, а затем посетит детский сад в местечке Дерсингем в Норфолке.

В Лондоне в честь юбилея восхождения на престол Ее Величества военнослужащие Королевской конной артиллерии дадут церемониальный орудийный салют из 41 залпа в Гайд-парке.

Также в понедельник в Великобритании выходит в обращение серия из шести новых почтовых марок, приуроченных к юбилею. В качестве иллюстраций для них использованы изображения королевы, взятые с марок и монет за разные годы ее царствования.

Кроме того, на протяжении 2012 года в разных городах Соединенного Королевства пройдут многочисленные выставки и юбилейные мероприятия, посвященные королеве и ее правлению.

РИА Новости