В Каире полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом

В столице Египта Каире полиция применила слезоточивый газ для разгона участников марша протеста против бездействия полиции во время беспорядков в Порт-Саиде, где 1 февраля в столкновениях между футбольными болельщиками погибли 74 человека, более тысячи были ранены.

Как передает радио «Свобода»,манифестанты бросали в полицейских камнями и выкрикивали лозунги против правящего в стране Высшего военного совета.

Ранее сегодня на экстренном заседании парламента премьер-министр Камаль аль-ГАНЗУРИ сообщил, что в рамках расследования вызвано на допросы все руководство национальной футбольной ассоциации. По словам премьера, будут допрошены и все 52 задержанных, в том числе отправленный в отставку и арестованный губернатор Порт-Саида, а также временно отстраненный от должности начальник городской службы безопасности.

В ответ законодатели потребовали отставки министра внутренних дел.

На неопределенное время отложены все матчи футбольной премьер-лиги.

В стране объявлен трехдневный траур.