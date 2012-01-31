Новое фискальное соглашение ЕС подпишут 25 стран-членов Европейского Союза.Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом написал в своем Twitter'е Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.

Как сообщил журналистам премьер-министр Швеции Фредерик РАЙНФЕЛЬДТ, который покинул заседание Совета, от присоединения к документу, кроме Великобритании, отказалась и Чехия, которая одновременно заявила о возможности присоединиться позже.

Предполагается, что до подписания в марте этого года фискальное соглашение будет рассмотрено национальными парламентами стран-членов, которые решили к нему присоединиться.